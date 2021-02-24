Пострадавшие во время взрыва газового баллона в Воронежской области пошли на выздоровление

Фото: СУ СКР по Воронежской области

Двое пациентов, пострадавших во время взрыва газового баллона в Богучарском районе, долечиваются амбулаторно по месту жительства. Об этом 24 февраля сообщили «КП-Воронеж» в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. Ранее они в состоянии средней степени тяжести находились в хирургическом отделении.

Однако наибольшее опасение до сих пор вызывало состояние третьего пострадавшего работника - он лечился в отделении реанимации районной больницы. Теперь же его перевели в хирургическое отделение. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Напомним, 19 февраля около 8.20 рабочие, выполнявшие ремонт моста через реку в районе 749-го километра трассы М-4 «Дон», решили прогреть открытым огнем замерзший газовый баллон. В итоге этих манипуляций у баллона выбило дно. Никто не погиб, но травмы получили семь человек. Четверым госпитализация не потребовалась.

Ответственных за охрану труда сотрудников мостотряда № 81 ОАО «Дороги и Мосты», занимающего ремонтом этой переправы, ждут проверки. Об это уже заявили и в прокуратуре и в СК.