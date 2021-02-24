В Воронежской области от коронавируса умерли еще 13 человек

Смертей от коронавируса в Воронежской области по-прежнему немало. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В региональном штабе по борьбе с коронавирусом предоставили свежие данные по ситуации с COVID-19 за последние сутки.

На утро среды, 24 февраля, стало известно еще о 303 случаях заражения. Всего с начала эпидемии коронавирус диагностировали уже у 66 677 жителей Воронежской области. По этому показателю наш регион – на шестом месте среди худших в России. Впереди только Москва, Санкт-Петербург, Московская, Нижегородская и Ростовская области.

За прошедшие сутки выздоровели еще 297 наших земляков. Всего в Воронежской области с коронавирусом справились уже 60 446 человек. Здесь наш регион – на восьмом месте среди лучших в России.

По-прежнему высока смертность. За сутки от COVID-19 умерли 13 человек, всего с начала эпидемии уже 2231. По этому самому страшному показателю Воронежская область делит с Нижегородской 5-6 место среди худших регионов России.