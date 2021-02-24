В Воронеже водитель «Тойоты» врезался в бетонный блок и чудом уцелел

На первый взгляд, "Тойота" повреждена несильно. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 23 февраля, в 11.48 в Железнодорожном районе у дома № 21 на улице Землячки 32-летний водитель «Тойоты-Короллы», ехавший по Ленинскому проспекту в направлении Борового, пошел на обгон микроавтобуса «ГАЗель». Да так неудачно, что врезался в бетонный блок. Водитель иномарки получил травмы, его отвезли в больницу, но после оказания первой помощи отпустили домой.

- Всего 23 февраля случилось 83 ДТП, из них 60 – в Воронеже, 17 – в районах области, 6 – на федеральных трассах. При этом пострадал только один человек (тот самый водитель), - рассказали в региональном ГУ МВД. – За сутки 19 автолюбителей задержали пьяными за рулем, еще 48 будут оштрафованы за то, что ехали на красный свет.