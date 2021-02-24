В райцентре под Воронежем двое подростков провалились в реку

ЧП произошло в этом месте. Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

Вечером в воскресенье, 22 февраля, в Новой Усмани едва не случилась страшная трагедия. Двое подростков 12 и 13 лет играли на берегу Усманки недалеко от улицы Песоцкой и центрального пляжа села и провалились в реку.

Один мальчик сумел выбраться на лед. Другому помог выбраться ехавший с женой в магазин и увидевший ЧП работник администрации села Хреновое Александр Борискин, живущий в Новой Усмани на улице Песоцкой. Он припарковал машину и бросился на помощь. Жена в это время стала звонить 112.

Сначала Александр пытался подать тонувшему школьнику палку, но у того уже не было сил за нее ухватиться. Тогда он аккуратно подобрался к краю проруби и вытянул подростка за руки.

Обоих школьников Борискин отвез в приемное отделение Новоусманской районной больницы. Телефоны они утопили, поэтому, чтобы связаться с родителями, потребовалось время. В итоге мамы и папы ребят забрали. Родители с радости так спешили, что даже забыли поблагодарить спасшего их сыновей мужчину.

Александр Борискин. Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

Напомним, 7 февраля похожее ЧП обернулось трагедией в Острогожском районе. Там двое мальчиков 9 лет и 13-летний подросток гуляли по замерзшей реке Тихая Сосна. Лед под ними провалился. Двоим детям удалось выбраться, а одного из младших унесло течением. Тело девятилетнего ребенка пока так и не нашли, хотя на помощь вызывали даже московских водолазов. Обнаружили только его сапожок.