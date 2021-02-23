Житель Воронежской области на дрова срубил в лесу кленов на 460 тыс рублей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Каменском районе поймали черного лесоруба. Житель села Ярки на территории Евдаковского участка Острогожского лесничества срубил деревья на дрова.

На частном подворье 56-летнего мужчины полицейские обнаружили два ствола клена со свежим спилом. Подозреваемый признался, что спилил деревья для обогрева собственного дома. Дрова, заготовленные на зиму у него закончились, поэтому чтобы не тратиться на покупку, мужчина решил срубить дрова в соседнем лесу. Спилил два клена, прицепил их к трактору и привез домой.

Мужчина причинил ущерб лесному хозяйству региона на сумму более 460 тысяч рублей. За незаконную рубку лесных насаждений ему может грозить до семи лет заключения.