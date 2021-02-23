В Воронеже из «Галереи Чижова» из-за задымления эвакуировали посетителей

Пожарные приехали, но их помощь не потребовалась. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В понедельник, 22 февраля, около семи часов вечера из торгового центра «Галерея Чижова» эвакуировали посетителей. В соцсетях сообщили, что сработала пожарная сигнализация. При этом половина посетителей вроде бы не спешили покинуть торговый центр.

При этом тревога оказалась не ложной. Вскоре приехали пожарные машины. Однако помощь специалистов МЧС не понадобилась.

- Задымление произошло на кухне ресторана на 23 этаже. Там случилось короткое замыкание, о ЧП сообщили в 19.17, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. – С повалившим дымом справились с помощью огнетушителя. Часть посетителей попросили выйти на улицу сотрудники торгового центра, общая эвакуация не понадобилась. Во время ЧП никто не пострадал.