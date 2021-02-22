В Воронежской области иномарка вылетела в кювет: двое ранены

Машина в конце "полета" опрокинулась на крышу. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В понедельник, 21 февраля, в 17.00 в Бобровском районе на 22 километре дороге «Трасса «Дон»- Бобров-Таловая-Новохоперск» случилась авария, в которой пострадали два человека.

20-летний водитель «Рено-Симбол» ехал по далеко не идеальной дороге с превышением скорости. Машину занесло, юноша вернуть ее в нормальное положение не смог. Автомобиль съехал в кювет, врезался в дерево и опрокинулся на крышу.

В кювете автомобиль врезался в дерево. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Водитель и его 19-летний пассажир получили серьезные травмы. Их отвезли в местную больницу. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства ДТП.