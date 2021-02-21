Жительница Воронежа перевела 1,8 млн рублей мошенникам

Всего за сутки аферисты у жителей региона выманили более 2 млн рублей Фото: из архива "КП"

Жительница Воронежа после телефонного звонка афериста в одночасье лишилась 1,8 млн рублей со своего банковского счета. Она поверила мошеннику, представившемуся сотрудником службы безопасности банка.

Как рассказали в пресс-службе регионального главка 21 февраля, к стражам порядка обратилась 49-летняя женщина. Она рассказала, что на ее телефон позвонил неизвестный. Он убедил даму, что с ее счета кто-то пытается снять деньги и предложил обезопасить сбережения. Как только она раскрыла злоумышленнику данные ее банковской карты, с ее счета тут же было списано около 1,8 млн рублей. Как водится, после этого аферист перестал отвечать на звонки. Возбуждено уголовное дело. Стражи порядка вычисляют лиц, причастных к мошенничеству.

За прошедшие сутки жители региона потеряли после звонков телефонных аферистов более 2 млн рублей. Сотрудники полиции призывают еще раз к бдительности. Не сообщайте никому данные своей банковской карты. Если вам позвонили якобы из банковской организации, не соглашайтесь выполнять их действия. Лучше обратитесь в финансовую организацию.