Воронежцев приглашают на Заповедную масленицу

13 марта с 13.00 до 17.00 на территории бобрового городка Воронежского заповедника пройдет праздник «Заповедная масленица».

В программе работа ростовых кукол и фотозон, масленичное представление, работа представительских площадок экологических организаций, прием вторсырья (в обмен на призы), выставка предметов русского быта (Музей В.М. Пескова), ярмарка народных мастеров.

Гостей также ждут на игровых площадках и предложат прокатиться на лошадях.

И, конечно, блины и чай - всем желающим.

Вход на праздник свободный. Вход на экскурсионные объекты по билетам.