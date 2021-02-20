Воронежский ветеран в 95 лет удивляет родных и близких поделками из дерева и оптимизмом

Фото управы Ленинского района

Житель Ленинского района Николай Фролов отметил 95-летие. Мальчишкой он ушел на фронт, освобождал от фашистов Украину и страны Европы.

Еще в юности окончив ремесленное училище, Николай Иванович увлекся изобретательством, изготовлением оригинальных приспособлений и деталей. Результатом увлечения стали более ста различных рационализаторских предложений.

Николай Иванович - мастер по дереву и по сей день занимается изготовлением различных поделок, чем доставляет радость родным и близким. У ветерана две дочери и внук.

Поздравить юбиляра пришли сотрудники управы Ленинского района. Они поблагодарили героя за подвиг, а также за житейскую мудрость и душевное тепло, которым он щедро делится с окружающими.