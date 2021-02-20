Воронежцев предупредили о затяжном снегопаде

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Не очень интенсивный, но продолжительный снегопад обещают синоптики воронежцам в воскресенье, 21 февраля. Осадки начнутся в 6 часов утра и продлятся сутки. Причем к утру понедельника при кратковременном потеплении до +1 перейдут в мокрый снег.

Уже днем в воскресенье температура снова начнет опускаться и к вечеру достигнет отметки в -15. При таких резких сменах погоды на дорогах станет очень сколько. Будьте осторожны!

К погодным капризам готовятся и коммунальные службы города. Все комбинаты благоустройства приведены в особый режим и начнут заблаговременно обрабатывать дороги песко-соляной смесью для предотвращения образования снежного наката. Особое внимание дорожные службы уделят мостам, а также спускам-подъемам.