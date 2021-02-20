В Воронеже парень продал дворовую собаку под видом корги

20 января сын 42-летней жительницы Воронежа в интернете увидел объявление о продаже щенка породы корги. Этих собак часто называют королевскими. Так как королева Великобритании Елизавете II, как и ее родителям, с детства увлекалась питомцами этого вида. Когда взошла на трон, она владела более чем тридцатью корги. А вот жительнице Воронежа и ее сыну достаточно было бы и одной.

Женщина решила доверить несовершеннолетнему сыну и отправила его на встречу с продавцом. Хозяин расхвалил своего питомца, сказал, что это породистый щенок, имеет родословную и несколько титулов. Подросток позвонил матери и попросил перевести 11 500 рублей. Так она и сделала. Вот только когда мальчик пришел домой, оказалось, что его новый друг - обычная дворовая собака.

«Разводчика», но как оказалось не собак, а людей, полицейские задержали на улице 9 Января. Им оказался 20-летний мужчина. В отделе полиции парень признал вину

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.