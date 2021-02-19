Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Воронеже женщина разбилась после падения с многоэтажки

Тело обнаружили прохожие
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий
Сотрудники Следственного комитета опрашивают родственников и знакомых погибшей женщины.

Сотрудники Следственного комитета опрашивают родственников и знакомых погибшей женщины.

Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

В пятницу, 19 февраля, около полудня возле 17-этажного жилого дома на улице Гродненской Ленинского района прохожие обнаружили тело погибшей женщины.

На место ЧП приехали сотрудники Следственного комитета. Они определили, что травмы, приведшие к смерти, характерны для падения с высоты. Следователи определили личность погибшей – женщине было 33 года.

Работники Следственного комитета опрашивают родственников и знакомых погибшей, прохожих, нашедших тело. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

ЧП