В Воронеже женщина разбилась после падения с многоэтажки

Сотрудники Следственного комитета опрашивают родственников и знакомых погибшей женщины. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

В пятницу, 19 февраля, около полудня возле 17-этажного жилого дома на улице Гродненской Ленинского района прохожие обнаружили тело погибшей женщины.

На место ЧП приехали сотрудники Следственного комитета. Они определили, что травмы, приведшие к смерти, характерны для падения с высоты. Следователи определили личность погибшей – женщине было 33 года.

Работники Следственного комитета опрашивают родственников и знакомых погибшей, прохожих, нашедших тело. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.