В администрацию села под Воронежем нагрянула полиция

Евгений Захаров на посту главы администрации села Медвежье не задержится. Фото: с сайта администрации Медвеженского сельского поселения.

На прошлой неделе в администрацию села Медвежье Семилукского района, к «кусту» которой относятся села Каверье, Приволье, Раздолье, Русско-Гвоздевские выселки и хутор Красный, пришли местные полицейские. Стражи порядка проверили документы, часть из них забрали с собой.

- Я работаю здесь недавно и скоро уйду из-за того, что не учел конфликт интересов –у меня родственник работает в местных правоохранительных органах, - рассказал глава администрации села Медвежье Евгений Захаров. – Документы, которые изъяли относятся к периоду деятельности, когда руководителем была Наталья Концова. С чем конкретно связан визит представителей силовых структур, не знаю.

Кстати, Наталья Концова и сейчас на сайте указана как глава села и председатель местного совета народных депутатов.

Наталья Концова. Фото: с сайта администрации Медвеженского сельского поселения.

В полиции причину визита своих сотрудников в администрацию села не пояснили.