Под Воронежем при столкновении "Киа" и "Волги" пострадали три пешехода и еще три машины

Фото ГУ МВД России по Воронежской области.

Масштабная авария произошла 18 февраля в Нижнедевицке.

Около часу дня 71-летний пенсионер при попытке начать движение на «Киа Спортейдж» столкнулся с проезжавшей мимо во встречном направлении "Волгой", после чего помял припаркованные рядом «Опель Астра», «Хендай ix35» и Газ-3302 и сбил их водителей - мужчин 43, 35 и 36 лет, стоявших возле машин. Пострадавших доставили в больницу с травмами.

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии.