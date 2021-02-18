В Воронеже электросетевую компанию оштрафовали на 600 тысяч рублей

Воронежец пожаловался в региональное управление антимонопольщиков на ПАО «МРСК Центра». Горожанина не устроило то, что компания нарушила сроки технологического присоединения к электросетям - просрочка составила 179 дней. Также организация на шесть дней задержала сроки направления клиенту недостающих документов и информации.

Как отметили в региональном управлении ФАС, по фактам подобных нарушений «МРСК Центра» не раз привлекалось к административной ответственности. Повторное - ужесточит наказание.

Как сообщают Новости.Воронежа, антимонопольщики оштрафовали компанию на 600 тысяч рублей. Те попытались обжаловать постановление в Арбитражном суде Воронежской области, но жалобу отклонили. То же сделал и Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд.