В Воронеже поймали гастролера, специально устраивавшегося на работу для краж

Гастролера из Челябинской области арестовали, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

29-летняя женщина, работающая на автомойке на Московском проспекте, обратилась за помощью к полицейским. Она рассказала, что у нее украли мобильник, банковскую карту и 2000 рублей.

Стражи порядка опросили коллег женщины, изучили записи камер видеонаблюдения. Они выяснили, что к хищению причастен 24-летний житель Челябинской области. Сотрудники уголовного розыска вместе с коллегами из Липецкой области задержали мужчину в Липецке.

В отделе полиции вор признался, что специально устраивался на работу, чтобы узнать, где что «плохо лежит». Потом совершал кражи и убегал. Украденные телефоны сдавал в ломбарды. Полицейские выяснили, что на совести гастролера еще три кражи в Воронеже и две в Липецке.

- Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчину арестовали, ему грозит до пяти лет лишения свободы, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.