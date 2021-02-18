Появился проект будущей школы с детским садом под Воронежем

По проекту уже получено положительное заключение Фото: предоставлено АО ГИ «Гипрокоммундортранс».

18 февраля воронежский проектный институт «Гипрокоммундортранс» опубликовал проект школы с детским садом, которая появится в селе Семилуки. Здание переменной этажности ( от одного до трех этажей) появится по адресу: ул. 8 марта, д. 34. Школа рассчитана на 500 мест, а детсад - на 220.

Вид сверху Фото: предоставлено АО ГИ «Гипрокоммундортранс».

Архитекторы спланировали общее рекреационно-коммуникационное пространство, вокруг которого выстроится композиция из помещений общешкольного назначения, начального общего образования, основного общего и среднего образования, столовой и помещений для занятий физкультурой и спортом.Трехэтажное здание детсада собираются пристроить к школе в северной части участка.

Строительство пройдет в два этапа. На первом - возведут вспомогательные здания и сооружения и основное здание школы-детского сада. На втором -спортивный блок. После чего будет благоустроена вся территория. Положительное заключение государственной экспертизы по проекту было получено в 2020 году.