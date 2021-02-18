В райцентре под Воронежем мужчина умудрился трижды за день украсть алкоголь

Трижды посещавшего магазин в Калаче мужчину без медицинской маски уличили в краже алкоголя. Зафиксировали его по камерам видеонаблюдения. Теперь суд не только вынесет решение по трем административным делам за нарушение ковидных правил (по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ), но и отвечать ему придется за похищенный алкоголь.

Как рассказали в Калачеевском райсуде 18 февраля, к ним поступили сразу три материала об административных правонарушениях в отношении 31-летнего местного жителя. Он трижды за один день посещал магазин без маски и попал в объектив камеры видеонаблюдения. Инцидент случился в конце января. Первый раз он пришел утром, затем около 18:00 и в 21:00. При этом «ковид-диссидент» каждый раз уносил с собой по бутылке водки различных марок.

В материалах об административных правонарушениях имеются заявления директора магазина о краже трех бутылок водки. Теперь мужчине грозит не только штраф, но уголовная ответственность.