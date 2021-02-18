За две недели с улиц Воронежа пропали 65 крышек канализационных и водопроводных колодцев

Фото предоставлено пресс-службой РВК-Воронеж

За две недели февраля с улиц Воронежа пропали 65 крышек колодцев, и это в три раза больше, чем годом раньше. На месте украденных крышек образовались опасные ямы – ловушки.

Больше всего – 45 крышек – пропали на территории Левобережного района.

- Например, за одну ночь вокруг дома на Костромской, 26а, открытыми оказались сразу три колодца, - посетовали в ООО «РВК-Воронеж». - Если раньше исчезали крышки из металла, то сейчас пропадают и полиэтиленовые. До сих пор они считались антивандальными, потому что какой-либо ценности для «искателей металлов» не представляли.

Вероятно, воронежцы нашли применение и таким крышкам. Если раньше крышки массово исчезали в праздники и предпраздничные дни, то теперь постоянно.

Для контроля сотрудники водоканала регулярно обходят колодцы, но существенную помощь в этом им могут оказать и горожане. Сообщить об открытом колодце можно по телефону вызова экстренных служб 112, либо в контакт-центр водоканала - 206-77-07 или 206 77 06. Для нештатных ситуаций, чтобы не дожидаться на линии, следует набрать в тоновом режиме «1».

Администрация водоканала передала информацию по кражам крышек в правоохранительные органы. Всего, по данным компании, на ее балансе сейчас находится более 36 тысяч канализационных и порядка 8,5 тысяч водопроводных колодцев.