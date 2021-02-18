В Воронежской области столкнулись две иномарки: погиб юноша

Одна из иномарок после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В среду, 17 февраля, в 15.40 в Калачеевском районе случилось ДТП, закончившееся трагедией.

На втором километре дороги Павловск – Калач – Петропавловка - село Заброды 24-летний водитель «Дэу-Нексии» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Хендай-Крета». Предполагаемый виновник аварии, как и управлявшая «Хендаем» 56-летняя жительница Калачеевского района, с серьезными травмами попали в больницу. А 21-летний парень, также местный житель, ехавший в «Дэу», погиб на месте.

Всего 17 февраля случилось 160 ДТП, из них 125 – в Воронеже, 30 – в районах области, 5 – на федеральных трассах. В двух авариях один человек погиб, трое ранены. Инспекторы ГИБДД задержали 9 пьяных водителей. Еще 129 оштрафованы за проезд на красный свет.