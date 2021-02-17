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В крупной больнице под Воронежем капремонт собираются закончить в 2021 году

Ранее планировали, что на это уйдет на год больше
Артем ИЛЬИН
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Новоусманская районная больница окончательно преобразится до конца 2021 года.

Новоусманская районная больница окончательно преобразится до конца 2021 года.

Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

Капремонт в Новоусманской районной больнице, рассчитанной на 85 тысяч человек, собираются завершить досрочно. Его первый этап начался в 2020 году – работы стартовали в стационаре. В здании полностью отремонтировали крышу, системы отопления и вентиляции. Обошлось это в 10,5 миллионов рублей.

Второй и третий этап капремонта в региональном департаменте здравоохранения решили объединить. И работы, запланированные на ближайшие два года, завершить в 2021-м. В частности, в больнице отремонтируют палаты и помещения хозяйственного назначения на всех этажах, операционный блок, вестибюль, а также заменят оконные блоки. Кроме того, проведут реконструкцию электросистемы и смонтируют коммуникации для снабжения горячей водой. Общая стоимость этого объединенного этапа капремонта ориентировочно составит более 30 миллионов рублей. Сейчас оформляют документы для конкурса по выбору подрядчика.

- Я считаю, что кроме уже запланированных работ, необходимо привести в порядок и внешний вид стационара. На это неоднократно указывали жители нашего района, - сказал на совещании в администрации глава Новоусманского муниципального района Дмитрий Маслов. – Кроме того, мы планируем строительство дополнительного корпуса поликлиники, и логично, что вместе со стационаром эти здания должны будут составлять единый визуальный ансамбль. Очевидно, что это потребует дополнительного финансирования из областного бюджета, и наша задача – подготовить заявку и всю необходимую для этого документацию.