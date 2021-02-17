В центре Воронежа прокуратура потребовала срочно отремонтировать разрушающиеся балконы

Один из аварийных балконов в доме № 4 на улице Кольцовской. Фото: предоставлено УК ГК «ПИК-Комфорт».

Сотрудники прокуратуры Центрального района потребовали срочно провести ремонт балконов жилых домов на улицах Кольцовской, Фридриха Энгельса, Плехановской и Революции 1905 года.

Ранее директора управляющих компаний, обслуживающих эти здания, после проверки госжилинспекции были привлечены к административной ответственности. Но и после этого балконы нормально не отремонтировали. Теперь АО «УК Центрального района», ООО «РЭК Центральный» обязали заняться этим уже по решению суда.

В управляющих компаниях достаточно подробно объяснили причины, по которым балконы они привести в полный порядок не сумеют:

- Летом 2020 года только в Центральном районе Воронежа было отремонтировано более 80 балконов. А там, где объем работ значительный, а финансирование со стороны собственников - недостаточное, под ними были установили металлические сетки, способные удержать вес до 100 килограммов. Чтобы на прохожих ничего не упало.

На данный момент проведение работ по укреплению балконных плит, восстановлению штукатурного слоя невозможно из-за неблагоприятных погодных условий. Текущий ремонт запланирован на весну, как только температура поднимется выше нуля.

В решении суда указаны семь многоквартирных домов, которые были построены 70-75 лет назад. Балконы там начали разрушаться не в последнее время, пока дома были в управлении УК, а задолго до этого из-за отсутствия капитального ремонта. В 75% случаев, отмеченных по итогам проверки прокуратуры, речь идет именно о необходимости проведения капремонта. Например, в доме по ул. Плехановская имеются «значительные разрушения и отслоения бетонного основания от армирующего материала, в отдельных случаях бетонная основа по бокам железобетонных конструкций отсутствует полностью». В доме по ул. Революции 1905 года на одном из балконов «полностью отсутствует железобетонное перекрытие – на опорные железные балки положен лист металла, жители пользуются балконом, на момент проверки там сушилось белье».

Практически по всем указанным зданиям капитальный ремонт фасада, в том числе и балконных плит, запланирован на 2023-2025 годы и позднее. Для того, чтобы приблизить сроки выполнения капитального ремонта, владельцы квартир должны принять такое решение на общем собрании. К сожалению, жители домов не смогли их провести.

УК имеет право выполнять только текущие работы. Речь идет, например, о локальных, небольших трещинах, отслоении штукатурного слоя конструкций. Текущий ремонт позволяет затормозить разрушение конструкций, но кардинально на состояние балконов не влияет.

Мелкий ремонт кардинально проблему не решает. Фото: предоставлено УК ГК «ПИК-Комфорт».

Всем владельцам квартир с проблемными балконами управляющие компании регулярно выдают предписания о невозможности использования опасных конструкций и необходимости убрать с них тяжелые вещи.