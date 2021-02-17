Защищаясь от кулаков ревнивого сожителя, жительница Воронежа едва его не зарезала

В воронежскую больницу доставили 26-летнего мужчину с проникающим ножевым ранением брюшной полости. По подозрению в нанесении телесных повреждений оперативники задержали 22-летнюю девушку, сожительницу потерпевшего. По версии следствия, накануне вечером сожители поругались. В порыве ревности молодой человек ударил девушку. Защищаясь, та схватила кухонный нож и несколько раз ударила им сожителя в живот и плечо. Увидев, что натворила, девушка срочно вызвала скорую помощь.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание по ней – лишение свободы на срок до 10 лет. На время предварительного следствия подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.