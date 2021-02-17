Призывник из Воронежа умер от менингококковой инфекции

Военные сообщили, что спасти парня не удалось из-за скоротечности и тяжести протекания заболевания Фото: Алексей БУЛАТОВ

19-летний призывник из Воронежа скончался от «менингококковой инфекции в тяжелой форме». В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) 17 февраля отметили, что военнослужащему оказывалась вся необходимая медицинская помощь, однако из-за скоротечности и тяжести протекания заболевания спасти его не удалось.

Молодой человек проходил службу в одной из воинских частей в Белгороде. 11 января 2021 года он обратился в медицинский пункт своей части с жалобами на самочувствие.

- В этот же день после обследования медработниками и ухудшения состояния направлен в городскую медицинскую организацию Министерства здравоохранения, - подчеркивают в пресс-службе ЗВО.

12 января, после обследования и терапии, воронежского военнослужащего направили в инфекционную клиническую больницу Белгорода. Местные медики и поставили ему диагноз -«менингококковая инфекция в тяжелой форме». Однако спасти молодого человека не удалось.