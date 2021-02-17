Задержали воронежского вице-мэра по градостроительству Юрия Бавыкина

Фото с сайта городской администрации

В Воронеже оперативники проводят проверку в отношении Юрия Бавыкина, заместителя главы города по градостроительству. Эту информацию «КП-Воронеж» подтвердили собственные источники. Силовики официально пока никак не комментируют сообщения о задержании чиновника. Предположительно, их заинтересовала работа Бавыкина на прежнем посту – руководителя управы Коминтерновского района.

На работу в мэрию чиновник пришел в декабре 2020 года. Его предшественником на должности вице-мэра был Владимир Левцев, уволившийся после возбуждения в отношении него уголовного дела о присвоении 1,5 миллионов рублей.

«Комсомолка» следит за развитием событий и пытается получить комментарии из официальных источников.