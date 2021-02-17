На фестивале «Чернозем» в Воронеже выступят Кипелов и «Алиса»

В первый день фестиваля выступит "Алиса". Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Организаторы рок-фестиваля «Чернозем» объявили музыкальных участников первого дня опен-эйра, который пройдет с 13 по 15 августа в Чернозем-парке - летней фестивальной площадке рядом с «Градом».

13 августа на рок-форуме выступят 10 коллективов.

На малой сцене сыграют «Дисциплина бейсбольной биты», «Электрофорез», «Дайте танк!», «Громыка», «Кис-кис».

На главной сцене выступят «Нуки», Алексей Горшенев, Сергей Бобунец, хэлайнерами площадки станут Кипелов и «Алиса».

Завтра обещают объявить лайн-ап второго дня фестиваля.