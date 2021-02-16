В Воронежской области водитель «ВАЗ» съехал с дороги и протаранил дерево

Последствия ДТП Фото: Областной УГИБДД

16 февраля в воронежскую больницу «Электроника» с различными травмами привезли 46-летнего мужчину. Он пострадал в ДТП в Верхнехавском районе. Как рассказали «КП-Воронеж» в областной Госавтоинспекции, авария случилась примерно в 10:59 на 7 километре трассы «Верхняя Хава - Малый Самовец».

46-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2109» съехал с дороги и врезался в дерево. Инспекторам предстоит установиться, почему мужчина не справился с управлением отечественной легковушки.