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Происшествия

В Воронежской области водитель «ВАЗ» съехал с дороги и протаранил дерево

Инспекторам предстоит установиться, почему мужчина не справился с управлением
Виктор ЛЕВШАКОВВиктор ЛЕВШАКОВ
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Последствия ДТП

Последствия ДТП

Фото: Областной УГИБДД

16 февраля в воронежскую больницу «Электроника» с различными травмами привезли 46-летнего мужчину. Он пострадал в ДТП в Верхнехавском районе. Как рассказали «КП-Воронеж» в областной Госавтоинспекции, авария случилась примерно в 10:59 на 7 километре трассы «Верхняя Хава - Малый Самовец».

46-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2109» съехал с дороги и врезался в дерево. Инспекторам предстоит установиться, почему мужчина не справился с управлением отечественной легковушки.

Водителю помогли спасатели и медики

Водителю помогли спасатели и медики

Фото: Областной УГИБДД

ДТП