В Воронежской области 5,5 лет получил водитель, устроивший ДТП и бросивший умирать пассажира

Таловский райсуд отправил на 5,5 лет в колонию 39-летнего водителя, который по пьяни устроил аварию и бросил умирать раненого пассажира.

ДТП произошло в августе 2020 года. Водитель «Москвича 2141201» на автодороге Александровка-Новая Чигла-Никольское превысил скорость. Будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения он не справился с управлением, автомобиль перевернулся в кювет. Водитель скрылся с места аварии, оставив раненого пассажира без помощи. И 36-летний мужчина скончался.

Теперь виновник аварии отправится в колонию-поселение.