В Воронеже 30 тысяч рублей не спасли пьяного водителя от полиции

48-летнего жителя Тамбовской области обвиняют в том, что он взяточник ( ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). 23 ноября 2020 года мужчина попал в ДТП в городе Эртиль Воронежской области. Все бы обошлось, но вот беда - водитель был пьян. Прибывшие на место аварии сотрудники полиции составили протокол об административном нарушении.

Поразмыслив, в начале декабря 2020 года мужчина пришел в отдел полиции и предложил 30 тысяч рублей начальнику отделения ГИБДД. Инспектору нужно было взамен всего лишь не направлять материалы в суд.

Полицейский объяснил, что мужчина совершает «уголовно-наказуемое деяние». Но тот все равно положил деньги на рабочий стол. Сотрудник полиции о взятке тут же доложил руководству.

- В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину, в содеянном раскаялся. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказал руководитель Аннинского межрайонного следственного отдела регионального управления СКР Роман Филатов.