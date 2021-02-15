В Воронежской области «Киа Оптима» врезалась в фургон: пострадала 25-летняя девушка

Фото – ГУ МВД по Воронежской области

Авария произошла 14 февраля в Каширском районе на 549 км автодороги М-4 «Дон». Примерно в 10:20 часов автомобиль «Киа Оптима» врезался в фургон «Форд». В результате ЧП пострадала 25-летняя пассажирка легковушки. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 15 февраля.

По предварительным данным, 33-летний водитель «Киа» не выбрал безопасную дистанцию из-за чего буквально влетел в фургон, ехавший в попутном направлении. За рулем «Форда» находился 47-летний мужчина.

Оба водителя не пострадали. Тяжело раненой оказалась пассажирка «Киа Оптима» – 25-летняя девушка. Она доставлена в медицинское учреждение.

В настоящее время полицейские по факту проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.