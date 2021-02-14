На виадуке на улице Ленина погрузили все 122 трубошпунта

Рабочие забетонировали и ригель на опоре №2 Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

На виадуке у «Работницы» завершились работы по погружению трубошпунтованных свай, которые доставляли немало неприятностей жителям окрестных домов ощутимыми "землетрясениями". По проекту требовалось погрузить 122 трубошпунта до проектной отметки.

По данным пресс-службы мэрии Воронежа к 12 февраля рабочие забетонировали ригель на опоре №2 (со стороны проспекта Революции), сейчас идёт уход за бетоном. На следующей неделе бригады приступят к армированию и бетонированию тринадцати подферменников на ригеле опоры №2. На опоре №1 (со стороны улицы Ленина) сейчас идёт устройство арматурных выпусков и герметизация стыков замков трубошпунта, а также подготовка к обратной засыпке устоя опоры №1.