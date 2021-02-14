В Воронеже три человека попали в больницу после ДТП

фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

13 февраля в 9.30 у дома №225 произошла авария с участием автомобилей «Фиат» и «Датсун Он-До». По предварительной информации 45-летняя женщина-водитель «Фиата» при левом повороте на улицу Солнечная с улицы 45-ой Стрелковой дивизии протаранила двигавшийся во встречном направлении внедорожник, которым управлял 44-летний мужчина.

В результате столкновения оба водителя, а также 19-летняя пассажирка «Датсуна» получили ранения различной степени тяжести и попали в больницу.

В настоящее время полицейские проводят проверку для выяснения обстоятельств ДТП.