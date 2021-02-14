«Соцработница» с улицы обчистила квартиру воронежской пенсионерки

Полицейские задержали в Воронеже 42-летнюю женщину, которую подозревают в краже денег из квартиры 90-летней пенсионерки. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, 20 октября 2020 года к пенсионерке на улице 9 Января и представилась сотрудником соцзащиты. Злоумышленница рассказала, что есть возможность получить надбавку к пенсии, если написать заявление. Для этого нужны паспортные данные. Потерпевшая доверилась незнакомке и привела ее в свою квартиру. Пока хозяйка искала документы, «соцработница» нашла и похитила 40 тысяч рублей.

Подозреваемая несколько месяцев скрывалась от полиции в Московской области, а, когда вернулась в Воронеж, ее задержали оперативники. Кстати, ранее женщина уже была судима за аналогичное преступление.

Теперь по статье «кража» фигурантке уголовного дела грозит до пяти лет лишения свободы.