В центре Воронежа в сгоревшей квартире погиб пенсионер

В 9 часов утра на пульт службы спасения пришло сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Плехановской. Горела квартира на пятом этаже. Огонь охватил комнату площадью 6 квадратных метров.

На месте пожара работали четыре отделения спасателей: 18 сотрудников МЧС и 5 машин.В обгоревшей комнате обнаружили тело пенсионера. Причину его гибели определят судебно-медицинские эксперты.

По данным регионального управления МЧС России, за 40 дней с начала 2021 года в Воронеже и области произошло 27 пожаров. В результате ЧП погибли шестеро человек и девять получили травмы различной степени тяжести.

Спасатели сообщают, что чаще всего причиной возгорания становится неосторожное обращение с огнем и курение, а также короткое замыкание электропроводки. Много пожаров в холодное время года связано с использованием неисправных или кустарно изготовленных обогревательных приборов. . Уберите подальше спички и зажигалки.