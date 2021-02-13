Под Воронежем накануне Дня святого Валентина женщина из ревности воткнула нож в грудь возлюбленного

Любовный конфликт разгорелся накануне Дня святого Валентина в квартире многоэтажного дома на улице Курской в городе Семилуки. 43-летняя местная жительница после изрядной дозы алкоголя поняла, что больше не может терпеть поведение 36-летнего сожителя. Он постоянно буквально заставлял ее ревновать.

Видимо, женщина решила: «Не достанешься мне, так не достанешься никому». Хозяйка взяла кухонный нож и ударила им любимого в грудь. Не известно, чем бы кончилась эта драма, если бы вовремя в квартиру не приехала дочь женщина - она и вызвала сотрудников полиции и медицинских работников.

Полицейские обнаружили орудие преступления, а также одежду со следами крови. Женщина во всем призналась. Теперь ей предстоит ответить по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». А это до 10 лет лишения свободы.