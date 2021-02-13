На обледенелой трассе в Воронежской области занесло междугородный автобус

Последствия инцидента Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

12 февраля в Терновском районе водитель автобуса междугороднего рейса «Борисоглебск – Воронеж» не справился с управлением на обледеневшей дороге, транспортное средство занесло и развернуло на проезжей части. В итоге на 17 км автодороги «Александровка-Терновка» автобус заблокировал движение.

Из-за сильного гололеда автобус не мог тронуться с места. Водитель попытался выехать на свою полосу движения, однако у него ничего не получилось. Тогда он связался с диспетчером ПТП, который передал информацию о случившемся в ГИБДД.

Самостоятельно водитель автобуса не смог выехать Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

- Прибывшие на место происшествия инспекторы ДПС лейтенанты полиции Павел Нестеренко и Олег Росляков осуществляли регулировочные действия. Затем с помощью специализированной техники удалось вытянуть автобус, освободив дорогу для остального транспорта, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.