Воронежцы назвали самые большие статьи расходов семейного бюджета

33% горожан назвали одной из основных трат - аренду жилья и ипотеку Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

69% жителей Воронежской области назвали еду своей самой большой статьей расходов. Об этом сообщила служба исследований hh.ru.

Так как вариантов можно было выбрать несколько, 40% респондентов ответили, что больше всего денег также тратят на коммунальные расходы, еще 33% - на аренду жилья и ипотеку.

По 10% воронежцев отметили выплату займов (не жилищных) и детей, лечение и лекарства. 7% - на транспорт и автомобиль. 2% воронежцев больше всего денег тратят на досуг и отдых, образование, связь, ТВ, интернет и уход за собой (фитнес, массаж, салоны красоты и другое).