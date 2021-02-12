«Тодес» поздравит воронежцев с 8 марта

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8 марта в столицу Черноземья с гастролями приедет балет «Тодес». Коллектив с 30-летней историей не перестает радовать зрителей новыми шоу. С праздником воронежских женщин артисты поздравят премьерной программой «#Продолжение».

Это новая история о самых сильных чувствах, о самых волнительных моментах, о самых невероятных мирах. В удивительных танцевальных зарисовках каждый узнает себя, вспомнит о важном, переживет самые яркие впечатления. Юмористические зарисовки сменяют номера, полные страсти, заставляющие сердце биться в бешеном ритме, а лирические и народные мотивы успокаивают и приносят гармонию.

Фантастические костюмы, завораживающая музыка и магия света идеально дополняют высокопрофессиональную хореографию.

Танцевальный спектакль покажут 8 марта в театре оперы и балета, начало в 19.00.