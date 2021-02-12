В Воронеже выступит поэтесса, которая помогает выйти замуж

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

12 марта в Воронеж на гастроли приедет Лариса Рубальская. Известная поэтесса привезет юбилейную программу «Живи спокойно страна».

Рубальская написала стихи для более чем 600 песен. Их исполняли такие заезды как Иосиф Кобзон, Владимир Мигуля, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Николай Басков, Валерий Леонтьев, Лариса Долина, Анна Вески, Ирина Аллегрова, Александр Малинин, Татьяна Овсиенко и многие другие.

Ее стихи трогают душу, проникают в сердце. Каждое появление Ларисы Алексеевны заряжает зрителей оптимизмом и жаждой жизни. Кроме того, поэтесса признается, что обладает даром устраивать судьбу: стоит подержать ее за руку, как дамы в скором времени выходят замуж.

Рубальская выступит 12 марта в Воронежском концертном зале, начало в 19.00.