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Общество

В Воронежской области после вмешательства прокуратуры 60 работникам предприятия выплатили 3,3 млн долгов по зарплате

Задолженность образовалась за три месяца
Ярослав ИВАНОВ
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Предприятие в Грибановском районе задолжало своим работникам 3,3 млн рублей. Шести десяткам человек не платили зарплату три месяца - с декабря 2020 года по февраль 2021 года.

- Генерального директора предприятия обязали устранить нарушения закона и принять меры к незамедлительному погашению задолженности по зарплате. В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, дело направили в Государственную инспекцию труда по Воронежской области. 11 февраля 2021 года заработную плату работникам предприятия выплатили в полном объеме, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.