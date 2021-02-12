В Воронежской области после вмешательства прокуратуры 60 работникам предприятия выплатили 3,3 млн долгов по зарплате

Предприятие в Грибановском районе задолжало своим работникам 3,3 млн рублей. Шести десяткам человек не платили зарплату три месяца - с декабря 2020 года по февраль 2021 года.

- Генерального директора предприятия обязали устранить нарушения закона и принять меры к незамедлительному погашению задолженности по зарплате. В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, дело направили в Государственную инспекцию труда по Воронежской области. 11 февраля 2021 года заработную плату работникам предприятия выплатили в полном объеме, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.