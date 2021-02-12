В Воронеже скоропостижно скончался чиновник мэрии

В Воронеже скончался главный специалист отдела культурного наследия и технического контроля городского управления культуры Владимир Колодяжный. Он умер после продолжительной болезни в среду, 10 февраля. Об этом сообщили в мэрии.

Его семье и близким выразили соболезнования.

– Администрация Воронежа прощается с коллегой, – написала в официальном сообщении пресс-служба, – Утрата неожиданная, а потому – особенно горькая. Замечательный, отзывчивый человек, искренне переживающий за порученное дело. Память о Владимире Николаевиче сохранится в наших сердцах.

Владимир Колодяжный более десяти лет работал в городском управлении культуры. До этого он нес службу в войсках правительственной связи. Вышел в отставку в звании подполковника.