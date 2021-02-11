Две школы в Воронежской области закрыли на карантин по ОРВИ

Однако в целом, что касается заболеваемости ОРВИ, то превышения эпидпорога в нашем регионе нет Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронежской области приостановили учебный процесс из-за карантина по ОРВИ полностью в двух школах и частично в 25 классах 10 школ. Об этом 11 февраля сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области на карантин полностью закрыли одну школу в Богучарском районе и еще 11 классов в трех школах областного центра.

Однако в целом, что касается заболеваемости ОРВИ, то превышения эпидпорога в нашем регионе нет. За прошедшую неделю за медпомощью обратились 9795 человек, из них 4223 - дети до 14 лет.

Ранее мы сообщали, что в Воронежской области на данный момент 2324 человека госпитализированы с COVID-19. Для сравнения: еще 5 ноября 2020 года в больницах с этим заболеванием лежало 4487 человек.