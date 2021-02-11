Весной из Воронежа впервые стартуют субсидируемые рейсы в Ростов

В этом сезоне из Воронежа впервые стартуют субсидируемые рейсы в Ростов-на-Дону. Начиная с 28 марта, авиакомпания «Азимут» будет выполнять полеты на воздушных судах Sukhoi Superjet 100. Об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе международного аэропорта Воронеж имени Петра I.

Вылеты планируются дважды в неделю - по средам и воскресеньям. Продажа билетов уже открыта. Из Ростова-на-Дону самолет будет вылетать в 16:40. Соответственно в Воронеже он будет в 17:45. Вылет из Воронежа будет в 18:35, а обратный из Ростов-на-Дону - в 19:45.

Эта полетная программа появилась благодаря договоренности о софинансировании между Воронежской и Ростовской областями, при таком же долевом участии федерального бюджета.