В туристическом кластере «Костенки» в Воронежской области планируют проложить 80-километровую экотропу

На базе парка «Костенки - Борщево -Архангельское» может быть создана особая экономическая зона туристско-рекреационного типа Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Началась подготовка технических заданий на выполнение проектных работ по двум объектам будущего туристического кластера «Костенки». Об этом сообщили 11 февраля в пресс-службе правительства Воронежской области.

Речь идет о музее реконструкции «Городок Костенск», включая визит-центр, смотровую и фестивальную площадки, а также здание государственного археологического музея-заповедника «Костенки» - его планируется перевести на круглогодичную работу. Следующий этап - проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.

На базе парка «Костенки - Борщево -Архангельское» может быть создана особая экономическая зона туристско-рекреационного типа. Вероятно, это позволит привлечь федеральные средства к реализации стратегического проекта.

В этом году планируется завершить разработку проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги «Воронеж — Луганск» в районе поворота на Костенки. Это позволит обеспечить безопасный съезд в направлении села.

Также предстоит проведение археологических работ. Уже разработан и календарь культурных массовых мероприятий на 2021 год.

Подготовлена и схема экологического маршрута, который составили с учетом местных достопримечательностей. Общая протяженность тропы - 80 км. Маршрут включает в себя шесть точек: музей «Костенки», смотровую площадку, базу отдыха, памятник природы «Костенки – Борщево», охотничье угодье «Каширское», цепь Жировских озер.

Возможно создание 32-километрового водного маршрута по реке Дон. Есть сложности с маловодьем реки. Но некоторые виды судов позволяют организовать небольшие экскурсии.

Ранее мы писали, что министерство культуры рассмотрит вопрос о поддержке туристического кластера «Костенки» в Воронежской области. В сентябре 2020 года в регионе создали рабочую группу, которая начала заниматься развитием историко-туристского кластера и планированием объектов для последующего объединения в туристические маршруты.