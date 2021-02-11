Разработкой проекта постоялых дворов XIX века в Воронеже займется томская компания

Разработкой проектно-сметной документации по сохранению «постоялых дворов» на улице Фридриха Энгельса займется томская компания «Генстройпроект». Она стала победителем объявленного в январе тендера. Речь идет об объекте культурного наследия регионального значения. Подрядчик снизил цену до 12,4 млн рублей - изначально контракт предлагали заключить на 14 миллионов.

В доме №52 по улице Фридриха Энгельса располагались постоялые дома и гостиницы, в послевоенные годы - обувная фабрика и радиокомитет. В течение 120 рабочих дней победителю электронного аукциона предстоит разработать план, как восстановить былое величие постоялых дворах Андриановых (левое здание), Гончарова (два центральных здания) и Расторгуева (правое здание). Рабочую документация после должна пройти госэкспертизу.

В будущем проекте необходимо предусмотреть ремонт фасадов, кровли, входных групп, полов, потолков, лестничных пролетов и подвальных помещений, а инженерных систем зданий.