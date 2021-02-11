Страдающую провалами в памяти пенсионерку после метели нашли на окраине Воронежа

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» рассказали, как 10 февраля шли поиски пропавшей 71-летней женщины. Страдающая провалами в памяти пенсионерка еще днем среды ушла в неизвестно направлении и могла уехать в любой конец города.

Поиск был осложнен не только тем, что город засыпало снегом, но и тем, что информации изначально было очень мало. У родных не оказалось фотографии пропавшей женщины. Да и район поисков сузить не получилось.

- От отряда участвовали три экипажа. Из-за сложных погодных условий и плохой дорожной обстановки один из экипажей закрывал район пропажи, другой проверял маршрут следования маршруток, проходящих через этот район, другой проверял место проживания на левом берегу. К сожалению, ни один из экипажей пропавшую не обнаружил, - рассказывают волонтеры.

Однако поиск закончился хорошо благодаря воронежцам, которые обнаружили пропавшую на остановке в районе гостиницы Спутник. К счастью, с женщиной все хорошо.

Волонтеры советуют воронежцам фотографировать близких, особенно старшего поколения. Этот опыт также показал, что не всегда стоит полагаться на камеры: они показывали, что человек ушел в Подгорное.

К сожалению, для поиска людей не хватает волонтеров. Особенно это оказалось заметно в трудных погодных условиях, когда многие просто не могли приехать.