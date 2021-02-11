90% пассажиров в воронежских маршрутках оплачивают проезд картой

Платить картой на два рубля дешевле Фото: из архива «КП»

В 2020 году 90% пассажиров использовали безналичную оплату проезда в городском транспорте. Об этом сообщили в ООО «АТП-1». При том, что годом раньше, половина пассажиров еще предпочитала наличную оплату.

Сегодня все автобусы, работающие на воронежских маршрутах, оборудованы терминалами. А при оплате картой проезд обходится на два рубля дешевле.

Напомним, система безналичной оплаты действует в Воронеже с 2018 года и становится все популярнее.