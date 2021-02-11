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Общество

90% пассажиров в воронежских маршрутках оплачивают проезд картой

За год популярность безналичного расчета выросла почти в два раза
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Платить картой на два рубля дешевле

Платить картой на два рубля дешевле

Фото: из архива «КП»

В 2020 году 90% пассажиров использовали безналичную оплату проезда в городском транспорте. Об этом сообщили в ООО «АТП-1». При том, что годом раньше, половина пассажиров еще предпочитала наличную оплату.

Сегодня все автобусы, работающие на воронежских маршрутах, оборудованы терминалами. А при оплате картой проезд обходится на два рубля дешевле.

Напомним, система безналичной оплаты действует в Воронеже с 2018 года и становится все популярнее.