Воронежец в суде добился возврата денег за купленный в «М-Видео» и сломавшийся электросамокат

Воронежец приобрел в магазине «М-Видео» электросамокат Icon, но не успел он покататься на новом транспорте и трех дней, как тот сломался. На дисплее устройства загорелись обозначения «ЕЗ» и «Е6», после чего стало понятно, что дальше пользоваться самокатом просто невозможно.

Мужчина обратился в магазин с требованиями проверить качество устройства. Он хотел, чтобы ему обменяли неисправный товар на аналогичную новую модель либо вернули деньги. Но ответа от торговой организации не последовало. Горожанину пришлось защищать свои права в суде.

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области направило в мировой суд Железнодорожного района заключение по делу в защиту нарушенных прав потребителя.

- Исковые требования потребителя Л* были удовлетворены частично. В пользу потребителя взыскано 34485 рублей, в том числе денежные средства, уплаченные за товар ненадлежащего качества, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя. Решение суда вступило в законную силу, - сообщили 11 февраля в Роспотребнадзоре.