В райцентре Воронежской области мальчик прогнал грабителя

Благодаря чуткому слуху мальчика грабителя удалось прогнать, а потом поймать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером в Павловске вор пролез на чердак, а оттуда проник на балкон второго этажа. Там он отжал пластиковое окно и пробрался в двухровневую квартиру. Он обыскал комнаты, нашел деньги – 35 тысяч рублей – и ювелирные изделия.

В это время несовершеннолетний сын хозяина квартиры услышал шум на втором этаже (именно там орудовал вор), поднялся наверх и увидел незнакомого мужчину в маске. И позвал на помощь отца. Хозяин квартиры побежал на крик.

Уяснив такой невыгодный для себя расклад, вор попросил не трогать его и сказал, что cейчас уйдет. И убежал, прихватив с собой деньги и драгоценности. Хозяин квартиры обратился в полицию. И сказал, что, несмотря на маску, узнал преступника по голосу и силуэту. Несколько лет назад его нанимали ремонтировать квартиру. Видимо, рабочий тогда и составил план ограбления.

Вора задержали на окраине Павловска в заброшенных постройках. Оказалось, что его личность хорошо известна полицейским. 40-летний мужчина ранее неоднократно был судим за кражи. У него изъяли похищенные ювелирные изделия.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Решается вопрос об его аресте. Рецидивисту грозит до семи лет лишения свободы.